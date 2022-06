Ideas modernas para cocinas pequeñas

El diseño inicial de la cocina es algo clave l momento de distribuir espacios. No solamente establece la forma de tu cocina, sino también te ayuda saber dónde quedarán los puntos muertos que puedes aprovechar para almacenamiento, y además te ayuda a saber cómo te moverás dentro de tu cocina. Por ejemplo, un diseño lineal es perfecto para cocinas amplias, pues te ayuda a distribuir todo a lo largo de la habitación; mientras que un diseño en L es mejor para habitaciones abiertas, pues crea una barrera entre la cocina y el resto del espacio. Sin embargo, para una cocina pequeña lo mejor es utilizar un diseño en U o en C . Este tipo de diseños te ayuda a aprovechar todos los lados de la habitación, a distribuir mejor las cosas, e incluso te sirve como apoyo al momento de cocinar, puesto que todas las cosas te quedan cerca y no tendrás que estar yendo de un lugar otro por los ingredientes. Eso sí, no te recomendamos que incluyas islas porque reducirán el espacio al centro.