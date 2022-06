Comedores pequeños: 7 diseños fantásticos

La tendencia DIY (Do It Yourself) y la ecológica han llegado al diseño. Así que si quieres mantener un comedor muy a la moda, económico y original, entonces ¿por qué no hacerlo tú mismo? Sólo necesitas un básico de habilidad con las manos, clavos, maderas, lijar y algo de paciencia. Puedes calcular las medidas que necesitas, de acuerdo al tamaño de tu habitación, e ir a la maderería a pedir tablas de los tamaños que has decidido. El resto sólo es pegar o clavar, y finalmente lijar la madera para lograr la suavidad deseada, y aplicar un sellador y barniz para que sea más resistente al calor y a la humedad.