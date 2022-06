Cómo renovar tu casa con poco presupuesto – ¡7 ideas con viniles!

Cualquier estancia de tu hogar será beneficiada con una impresión autoadhesiva de gran formato. ¿Esto qué es? Una impresión que cubriá una pared entera (no importa su tamaño) y transformará tu espacio. Desde un paisaje natural, una escena de una película, una viñeta de cómic o la vista de una ciudad, no importa cuál sea el diseño, si consigues una imagen que te gusta, un experto podrá imprimirla en gran formato e instalarlo.

Sólo debes cuidar que la imagen tenga la resolución suficiente para que no se vea pixelada. Lo soluciones fácilmente escaneándola con las siguientes reglas: deberá estar en una escala del 10% y con una resolución de 300 dpi. En otras palabras, si la impresión medirá 10 metros de ancho, el archivo será de un metro. Los tres formatos más comunes para estos trabajos son el .jpg, el .tiff y el .eps. No te compliques, mientras tenga buena resolución y tamaño, el .jpg funcionará sin ningún problema. Otra manera de obtener imágenes de buena resolución es en los bancos de imágenes tanto de paga como gratuitos (sí, mucha gente sube sus fotografías profesionales para que cualquiera las use, a veces sólo a cambio de una donación voluntaria).

Para este proyecto necesitarás un poco más de presupuesto pero valdrá la pena cada centavo que inviertas. ¡Así que renueva tu recámara para tener dulces sueños o tu sala, que seguramente necesita una manito de gato!