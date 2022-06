Un proyecto de remodelación: Centro de Investigación y Docencias Económicas

Los dos volúmenes anexos, se extienden al terreno que abre de manera abrupta, pero se vuelan a ocho metros sobre el resto del terreno y se evita el tener que nivelarlo por lo que se cumple el objetivo de respetar y conservar árboles y vegetación existente, además de la escala de la calle que yace bajo ellos.

Como podemos apreciar, la intervención fue mayor pero gracias a un trabajo meticuloso, se siguió uno de los principios más importantes de la restauración de bienes, la de mantener la intervención lo más discreta posible para, aunque deba ser identificable, que no sea una interrupción a la unidad.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas es un ejemplo exitoso de intervención práctica más no invasiva, funcional más no destructiva, bella y elegante más no aplastante.