7 Encantadoras Ideas para Decorar los Espacios de tu Hogar con Espejos

Cuánta falta nos hace tener una superficie donde reflejarnos, cuando vamos de salida de la casa, antes de acostarnos, en la sala de baño… .pero ¿es solo funcional el espejo? ¡No! definitivamente los espejos no solo cumplen la función de reflejar las caras o el cuerpo de una persona. Si puedes ver que en tu casa hay un espacio que le falta iluminación pero no puedes colocar una lámpara allí… coloca un espejo que reflejará la luz de las lámparas o ventanas próximas. Ese espacio de la habitación estará iluminado por los reflejos que dan tu espejo bien ubicado. Si quieres resaltar una pared o completar un diseño de estanterías que tienes en ella pues no más colocas un espejo.

Las formas variadas de los marcos y de los mismos espejos son un motivo particularmente agradable en la decoración de todos los tiempos. El estilo de tu casa dictaminará el estilo que tengan tus espejos. Dependiendo de donde los coloques y del diseño que quieras lograr con ellos elegirás los que más te convengan. Acá te damos 8 tips para colocarlos y algunas novedosas ideas de lo que se puede lograr con espejos.