10 casas de dos pisos ¡por arquitectos mexicanos!

La creatividad de los arquitectos y diseñadores mexicanos no tiene límites. Sus propuestas responden a las necesidades de sus clientes de principio a fin, brindándoles la posibilidad no sólo de cumplir sus sueños sino de resolver problemas funcionales que tal vez no habían contemplado. Una regla popular en el diseño arquitectónico es conocer lo que el cliente desea y darle, además, lo que necesita: funcionalidad, orden, calidez, estabilidad y belleza.

En este libro de ideas te llevamos de paseo a conocer 10 casas diseñadas por arquitectos mexicanos, las cuales comparten otro común denominador: todas son de dos pisos. Así que si tienes la idea de construir tu casa en dos plantas o de remodelar tu fachada, aquí puedes ponerte en contacto con expertos mexicanos. Tú decides, ¡nosotros te mostramos unas cuantas ideas!