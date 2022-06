Tendencias en el diseño: ¡6 estilos para decorar tu casa con muchos objetos!

¡Es el turno del Vintage!

Seguramente has oído del vintage, y si no, este es un estilo, que como el shabby chic, goza de los muebles antiguos. Para el vintage, lo importante es lo retro, lo antiguo, lo pasado de moda, lo viejo. En este estilo es común ver como se reutilizan y se vuelven elementos decorativos herramientas o artículos viejos y en desuso, como ruedas de carreta, pedazos de trenes, baúles antiguos, planchas de carbón, relojes de bergantines, etc. Lo importante es que nada parezca nuevo, pero a diferencia del sahbby chic, éste usa una gama más amplia de colores, es decir, no es tan romántico e idílico como el shabby chic, que es suave y cómodo, todo en tonos pasteles y lleno de luz vacacional.

