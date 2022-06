El Minimalismo en el diseño y decoración

Así pues para mantener la limpieza de este estilo es importante tener buenos sistemas de organización y almacenamiento. El orden es imprescindible por lo que las estanterías y / o regales son una opción óptima, además de mobiliario que suele ser más de lo que podemos ver.

Y por supuesto los pequeños espacios que pasan desapercibidos o bien que se adaptan a la decoración en unidad son la mejor idea. Así podemos optar por nichos en la pared que no debemos llenar de elementos sino sabiamente utilizar el espacio, o bien esos espacios que no se ven como el espacio bajo la cama o las bases que también son cajoneras son idóneas.

En caso de emergencia, siempre es bueno ponderar que vale la pena quedarse y optar por la ley de un año: si en un año no hemos utilizado un objeto o una cosa, lo más probable es que no lo utilizaremos más – aunque a veces la excepción marca la regla y es un hecho que al quinto año siempre nos arrepentimos de haber tirado esa cosa u objeto que creímos no volver a usar, pero en homify te aconsejamos que no acumules por el deleite de acumular sino solo por verdadera utilidad.