¡A divertirse! – 6 razones por las que tus hijos necesitan un cuarto de juegos

A lo largo de esta guía de ideas hemos presentado distintos estilos y formas de hacer un espacio especial para el juego de tus hijos. Como puedes ver en la foto, no es necesario que el cuarto de juegos sea una gran habitación, puede ser un armario adaptado, el rincón bajo la escalera, una casita de madera en el jardín, etc. Lo importante es que sea un lugar especial y mágico.

Tener un cuarto de juegos puede ser un espacio también para el estudio y el aprendizaje, pero eso no le quita lo divertido, porque aprender puede ser el mejor juego. Hoy en día hay materiales didácticos muy originales y divertidos, las editoriales para niños tienen propuestas pedagógicas que te encantarán. ¿Te has acercado al anaquel de libros infantiles en las librerías? ¡Hay cuentos sorprendentes! La calidad de los dibujos, los materiales y las creativas historias no sólo atraparán la atención de tus hijos, sino la tuya también. El cuarto de juegos puede ser un lugar donde tú y tus hijos compartan un momento de lectura o repasen de manera divertida lo que aprenden en la escuela.

Quizás ahí tus hijos se enamoren de la lectura y vean que las matemáticas, la ciencia o la música sirven para descubrir al mundo, para unir a las personas, para crear y para imaginar todo tipo de cosas fantásticas.