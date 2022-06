7 ideas para darle a tu recámara un toque vintage – ¡Es lo de hoy!

Hart Design and Construction

No todas las casas tienen chimenea, y aquí en México, tener una chimenea en el cuarto puede resultar más raro aún. Si tienes una chimenea, debes aprobechárla para el diseño, no trates de remodelarla sino que busca resaltar sus atributos, eso le dará el toque vintage que estamos buscando transmitir.

Por ejemplo, puedes pintarla de un color que sobresalga y contraste con la habitación, puedes rescatar el acabado original que se quedó atrapado tras otras remodelaciones, puedes lijar un poco la pared para que se vean los ladrillos, ponerle un piso de mosaico, o si no la usas mucho puedes colocárle velas decorativas, una montaña de leña, un farolíto de hierro o alguna canasta de mimbre con flores. Si no tienes chimenea en tu cuarto y tu casa no tiene la estructura para ponerla, puedes pensar en poner una de gas como las siguientes de Fireplace Products, que son muy lindas, prácticas de poner, y sobre todo, le darán el toque antiguo que necesita tu cuarto.