La remodelación de 5 terrazas: ¡quedaron irreconocibles!

A diferencia de los patios, que generalmente se contemplan como parte del terreno dentro del diseño de una casa para destinarse a lugares de juego y esparcimiento, las terrazas suelen colocarse en sitios privilegiados con vistas agradables, un poco altas de preferencia, pequeñas y acotadas por muretes, bardas vegetales o cubrepisos. Sin embargo, los proyectos de vivienda no siempre contemplan estos lugares, ¡pero eso no significa que no puedas tener una! Si en casa cuentas con un pequeño espacio junto a la puerta y separado del jardín, en la azotea, incluso una zona de servicio que ya no necesitas como tal, ya tienes el lugar perfecto para crear una terraza linda, acogedora ¡y con tu propio estilo!

Aquí te presentamos 5 terrazas y sus metamorfosis, algunas ni siquiera existían como terrazas antes y en otras jamás te hubieras imaginado una, así que toma nota ¡e inspírate!