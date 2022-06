10 Escaleras únicas y sensacionales

No es necesario ser tan ágil como un gato para identificar este estilo. Estas escaleras ultra-minimalistas no permiten instalar una barandilla que interrumpa la unidad, por lo que no son recomendables para alguien con vértigo.

Sin embargo, esa misma falta de un elemento les brinda un efecto elegante y sumamente sofisticado, vertiginoso claro que se refuerza por la estructura flotante que se acopla de forma segura a la pared de la casa.

Por último, la superficie de cemento pulido proporciona una textura suave y muy apreciada en este espacio de manera uniforme y blanco.