Urban Landscape: El Jardín Verde siempre es Vida

Verde que te quiero verde es el verso con el cual Federico García Lorca abre su Romance sonámbulo, un poema sobre vida, esperanza y tragedia. Sin embargo este primer verso se ha quedado en el inconsciente colectivo de México cuando hablamos de la naturaleza.

México, y en particular el Distrito Federal ha venido luchando ardua y largamente contra los altos niveles de contaminación que, al menos en la década de 1980, obligó a todas las escuelas primarias a comenzar clases a las 9 de la mañana porque más temprano, los IMECAS estaban por los cielos – literalmente – y representaban una amenaza para la salud de los infantes.

El país ha tomado diferentes medidas para contrarrestar los nocivos efectos del efecto invernadero, así como reducir el índice de contaminación con, acorde al Banco Mundial, buenos resultados como el programa ’hoy no circula,’ so pena de muchos automovilistas que creen que los IMECAS son una tribu prehispánica y una invención de los ’amantes de los árboles’ y por ello los vemos sobornando a los encargados del verificentro cuando sus autos son tan viejos que es obligatorio que no circulen más de un día.

Otra medida ha sido el aumento de áreas verdes porque definitivamente, conservar solo un pedazo de bosque no sirve de pulmón para todo a una ciudad, sobre todo si dicha ciudad es la tercera más grande en el mundo. Sin embargo las áreas verdes ocupan espacio que, en ciudades que crecen a pasos agigantados no resulta una opción viable, sobre todo para los bolsillos de desarrolladores y constructores ávidos de contener más habitantes en pequeños espacios.

Así, arquitectos, diseñadores y paisajistas, entre otros profesionales, se dieron a la tarea de pensar no sólo ¿en dónde se podrían ubicar dichas áreas verdes? sino que se unieron a todo un movimiento de diseño sustentable y ecológico que ha impactado las grandes ciudades de la República con mejoras estéticas y para la salud.

Uno de esos arquitectos responsables y comprometidos es Enrique Abaroa, y en homify quisimos explorar algunas de sus ideas residenciales para inspirarte y convertirte en este movimiento que es más que una moda… El Verde es vida.