7 ideas para darle a tu recámara un estilo ¡muy country chic!

Cuando pensamos en la recámara pensamos en el lugar ideal de descanso. Si eso es así siempre ¿verdad? Pero… ¿qué estilo tenemos en esa habitación? Buena pregunta. es posible que primero hayas comprado la cama, por supuesto, después has ido agregando muebles que más o menos combinen con ella. Otras veces has comprado un juego completo de recámara con todos los muebles que traía ese conjunto. Pero ya no quieres saber nada de él porque quieres cambiar de estilo y hacer algo novedoso.

El estilo Country Chic es una de las tendencias más nuevas de la decoración de interiores. Realmente viene siendo una mezcla entre la decoración rústica o country con algunos elementos más sofisticados. Este es un estilo en la decoración que tiene marcada influencia inglesa, destacándose el uso de la madera. Los colores en este estilo están entre los claros y los café. En algunas de las revistas de decoración a este estilo lo llaman también estilo Neo-rústico o Vintage Chic.

En este libro de ideas te vamos a acompañar para que puedas tener algunos proyectos para decorar de nuevo tu recámara con 7 tips fantásticos