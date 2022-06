Paredes: ¡7 fantásticas ideas de recubrimientos!

El papel tapiz es un recurso que siempre lo tendrás a mano. Busca un diseño que te armonice con el color y las texturas de tus muebles. Si el diseño es un poco complejo como en este caso que vemos, trata de colocarlo solo en una pared. No abuses colocando un papel de muchas texturas o diseños muy abigarrados en todas las paredes de una habitación para que no se vea recargada. Recuerda el principio de: menos es más. Combina el color de las paredes restantes con el tono base del papel que has elegido y con los materiales de tus muebles. Trata que este color de las demás paredes unifiquen el conjunto y no sean un motivo de distracción de tu pared especial.