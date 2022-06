7 sencillas ideas para balcones y terrazas que te encantarán

¡Házlo tú mismo! Decoración sencilla y genial, no te lo pierdas…

Un balcón es una ventana al mundo. Un puente que te permite pasar de una casa, del encierro, del estrés del trabajo, y de los problemas que flotan en el ambiente, a un lugar de tranquilidad, de conexión con tus raíces, a un santuario donde no tienes que preocuparte más que por disfrutar el tiempo que pasas ahí, de dejar que el viento se lleve tus preocupaciones y de inundarte de una sensación de tranquilidad y reflexión. O al menos eso se supone que debería ser. Sin embargo, algunas veces nuestros balcones lucen muy simples y en lugar de inspirar tranquilidad inspiran aburrimiento. La decoración de nuestro balcón es lo que nos ayuda a crear el ambiente, y a disfrutar ese espacio tan especial. En ellos debemos incluir no solamente plantas y un sillón, sino elegir con cuidado las plantas que colocaremos ahí, y buscar muebles que sean realmente cómodos y con una apariencia fresca.

Algunas veces, decorar o renovar la decoración suena como algo sumamente costoso, y nuestro entusiasmo se ve reducido a polvo, pero esto no significa que debamos detenernos. Podemos lograr una decoración preciosa y muy funcional, simplemente utilizando algunos materiales baratos, o muebles antiguos. Y para ayudarte te dejamos algunos consejos de cosas DIY (Do It Yourself) que puedes hacer fácilmente. ¿Estás listo? ¡Manos a la obra!