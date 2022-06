6 cosas que debes saber para tener un jardín sensacional

A quién no le gusta ver un maravilloso jardín, tapizado de flores, cubierto de pasto verde brillante y saludable, con arbustos y todo tipo de plantas y árboles creciendo felizmente. ¿Y a quién no le gusta que ese maravilloso jardín sea el suyo? Lastimeramente no todos somos buenos con las plantas, y constantemente nos confundimos con los cuidados que requieren, además que los mitos que circulan sobre sus cuidados pueden hacernos sentir antipáticos hacia ellas, pensando que es muy difícil cuidar correctamente un jardín.

Si eres una persona interesada en la jardinería, seguramente habrás escuchado alguno de los siguientes mitos sobre algunas plantas y sus cuidados, te invitamos a que leas cada uno y trates de adivinar si son mitos o no. ¡Es hora de esclarecer la verdad sobre las plantas! Al terminar la lista esas pequeñas dudas quedarán resueltas.

¡Anímate a cuidar tú mismo del jardín y las macetas! La jardinería puede ser un maravilloso pasatiempo, te encantarán los resultados, te sentirás en contacto con la naturaleza, y lo mejor de todo, ¡tu casa se verá hermosa! Así que ponte listo, saca tu jardinero interior y prueba qué tanto sabes sobre jardinería adivinando si son verdad o falso los siguientes mitos.