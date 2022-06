¡Deja que la naturaleza invada el interior de tu casa!

Cuando decimos que aproveches los materiales naturales, quiere decir que incluyas materiales tales como: madera, piedra, ladrillo, mimbre, ratán, barro, metales, cera, algodón, etc. en sus versiones más puras. Sabemos que es difícil encontrar algunas telas y materiales que no estén trabajados o mezclados con cosas sintéticas, pero no imposible. Una vez que los consigas, la propuesta es que los muestres así; es decir, evita pintar la madera, el exceso de barniz, no tiñas las telas, aléjate de los patrones y sintéticos, muestra los ladrillos, no alteres el mimbre, no decores el barro y que la piedra muestre sus colores naturales y maravillosos.

Cuando dejas que todos los materiales muestren su verdadera naturaleza, tu casa parece un lugar más ancestral y salvaje que tecnológico.

Te recomendamos observes el grandioso Loft La con su propuesta de unir naturaleza y arte tribal. Esa magnífica obra de arte del diseño justamente lo que quiere es unir al hombre con su naturaleza más primitiva pero convocándola con un estilo industrial, una de sus herramientas es justamente utilizar materiales en su estado natural.