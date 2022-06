¿Cómo hacer que tus plantas y flores duren más? – ¡6 tips geniales!

Cuando hablamos de macetas debemos considerar muchas cosas antes de comprar compulsivamente llevados por el diseño, por ejemplo, el tamaño de la flor que vamos a plantar es fundamental. Como es bien sabido, todas las plantas son distintas y tienen distintas necesidades, por eso el tamaño se debe adecuar a la expectativa que tenemos del crecimiento de nuestra planta al menos en el transcurso de un año o dos para permitirle crecer y moverse.

Considera lo siguiente: Las macetas de plástico o metal se calientan muy rápido y pueden quemar las raíces de las flores, por lo que no es conveniente este tipo de maceta esté donde llegue mucho sol. No sucede esto con las macetas de barro, pero absorben el agua, por lo que es necesario regar la planta más seguido que con las macetas de plástico. Además, toda maceta debe tener un drenaje suficiente, así que si escoges un recipiente que no esté pensado como maceta, recuerda hacerle orificios en la parte inferior.

Por último, otro aspecto importante de cuidar es el diseño. Estoy segura que te encantará recorrer tiendas mirando macetas y buscando la que más convine con tu casa y mejor luzca con tus flores. Seguramente las macetas te harán un jardinero apasionado. Continúa inspirándote en homify y mira los diversos estios de maceta como este diseño.