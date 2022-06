7 trucos para renovar un rancho ¡y convertirlo en una bonita casa de campo!

Después de visitar y realizar un peritaje con el arquitecto o ingeniero civil de confianza, invita a tu familia a pasar un día entero en el lugar. Si es posible quedarse a dormir, no lo piensen ni un segundo porque les dará una perspectiva completa del estado del inmueble y de cómo se sentirán allí.

Utiliza la cocina y los baños que son habitaciones críticas para disfrutar de una vivienda. Si las tuberías fallan, no hay agua o gas, o simplemente es incómodo, consideren muy bien las opciones. Si al pasar tiempo en las recámaras sienten que el clima no favorece la estadía porque son muy calurosas o frías, piensa en las soluciones que deberás de implementar para contrarrestar los inconvenientes. ¡Pero no hagas la visita sólo una vez! Tú y tu familia deberán ir varias veces para asegurarse de que es la mejor inversión, ya que de esto dependerá el éxito de su casa de campo.