7 hábitos para ahorrar dinero en el hogar

Planificar nuestro presupuesto no siempre es una tarea sencilla, pues necesita un orden preciso y riguroso para que todo se entienda a la perfección y no se tengan enmarañados enormes cantidades de información. Si eres de esos amantes y conocedores de Exel, tienes en tus manos a un aliado perfecto, pero si no es así, con una libreta, pluma y gran compromiso de organización podrás planificar de maravilla.

Pero, ¿qué debe contener el planificador?, pues básicamente debe contar con un listado del dinero obtenido y la forma en que será gastado, además por supuesto del porcentaje destinado a ser ahorrado; muchos economistas y contadores sugieren que el 30% de un salario es perfecto para ser destinado a ser guardado, y si hacemos cuentas, en un año, vaya que ese habito nos hará ahorrar lo suficiente.