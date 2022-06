Dime cuál espejo te gusta y te diré como eres…

Los espejos han cautivado páginas y páginas de esta revista electrónica. Los beneficios que tiene para el diseño de interiores son innumerables, entre ellos están: el que ayudan a expandir los espacios, le agregan elegancia a los cuartos e iluminan los rincones de tu casa. Su valor estético puede llegar a ser mucho mayor que su valor funcional.

Desde la antigüedad los espejos cautivan a las personas, tal el es el caso que incluso los líderes aztecas intercambiaron montañas de oro por obtener esos objetos brillantes que reflejaban el mundo.

Pero hablando de la funcionalidad, los espejos nos ayudan desde nuestra edad más temprana a reconocer nuestro rostro y a quedar prendados de él, por eso se vuelven un elemento tan importante. Sin embargo, el espejo puede decirte quién eres no sólo al reflejarte, sino que también el hacer consciencia del tipo de espejos que prefieres.

En esta guía de ideas repasaremos distintos tipos de espejos, los hay redondos, enmarcados, grandes, pequeños, con luces, arrumbados, etc. ¿Qué crees que dice de ti tu tipo de espejo favorito? Quizás descubres que eres más vanidoso de lo que creías, o que para ti, por el contrario, el exterior no es tan importante, o quizás que gustas de adornar en tu casa todo menos a ti. Descúbrelo leyendo esta interesante lista de espejos y no olvides comentar en la parte inferior tus resultados.