La remodelación de un departamento de 52 m2. Costo: 30,000 pesos

El vivir en un departamento pequeño a veces nos limita en cuanto espacio o ideas para maximizar su potencial habitable. El reducido tamaño y, en muchas ocasiones, el poco presupuesto, limita de manera tal que no se realiza ninguna mejora por temor a que no obtengamos un cambio significativo. Pero hoy te mostraremos que eso está muy alejado de la realidad, ya que estamos a punto de recorrer un proyecto en el cual se remodeló un departamento de 52 metros cuadrados con un presupuesto que oscila entre los $12,000 y $30,000 pesos. Gracias a una manita de gato de los expertos en diseño de interiores de Better Home, quienes se dedican a mejorar inmuebles en su aspecto estético para darles una plusvalía antes de lanzarlos a la venta.