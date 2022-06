6 valiosos tips para decorar con poco presupuesto

Las redes sociales sirven para muchas cosas más, aparte de subir fotos, platicar con tus amigos, y compartir imágenes y videos divertidos. Existen algunos grupos de verdaderas redes, en los cuales la gente sube las cosas que ya no necesita y las regala, o algunos bazares de remates de muebles usados. No tendrás que gastar tiempo buscando y recorriendo bazares, pues podrás observar todo desde la comodidad de tu móvil o computadora. La mayoría de este tipo de grupos reciben un nombre como Si te sirve te lo regalo , Cambios en (Nombre de la ciudad ) , Llévatelo Bazares (Ciudad) , etc. Y lo mejor es que puedes negociar los puntos de entrega, y por qué no, también donar algunas de las cosas viejas que sólo se están echando a perder en tu bodega.

Recuerda que el diseño clásico de muebles con diseños similares es algo del pasado, lo de hoy es lograr amueblar tu hogar con diseños originales que aporten, cada uno, un poco al concepto general.