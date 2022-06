9 patios pequeños perfectos para disfrutar

Si tu patio es de concreto y no tiene vegetación, una forma de transformarlo y que se vea más acogedor es que lo reemplaces por unos ladrillos artesanales. Los pisos rústicos elaborados con arcilla roja y blanca mezclada con tierra no te van a resultar caros y te dan sensación más natural, puedes intercalar o no algún tipo de piedra pequeña entre ellos y se verá estupendo aunque no tengas áreas de vegetación. También puedes incluir maceteros grandes con plantas, de esas que no necesiten mucho cuidado, preferiblemente plantas que se den en la zona en que vives. Como los cactus, por ejemplo…