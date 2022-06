Entradas con jardines: ¡5 ideas fabulosas!

Decorar la casa con plantas naturales, además de traer belleza y personalidad con el medio ambiente, armoniza la entrada de tu casa. Sin embargo, no hay que poner cualquier tipo de planta sólo porque la consideres bella pues según el tipo de vegetación, requiere cuidado e incluso condiciones climáticas específicas.

Las plantas florales son por excelencia una fabulosa alternativa para este tipo de decoración y es que si ya has experimentado su sutil pero bella presencia en el interior de tu casa, sabrás que no te quedarán mal, son perfectas para embellecer un lugar, y que mejor que tu fachada, pues es tu carta de presentación ante cualquier visita. Pero no sólo las plantas son importantes, también el pastizal que armes como su entorno y hasta las macetas donde las plantes. Todo tiene su importancia así que elige con cuidado.

Por ello en homify te invitamos a echar un vistazo a estas ideas que inspiran a utilizar jardines en la entrada de tu casa y hacerlas así un espacio mucho más hermoso, ¿iniciamos?