Decoración de casas modernas: ¡6 tendencias para esta Primavera!

Un lema reconocidísimo en el diseño de modas, tanto en el diseño de interiores, y más actualmente hasta en el arte, es: menos es más . No siempre es el caso, pero normalmente es la mejor intuición y para éste diseño habrá que escucharla.

Quizás la naturaleza no respeta siempre esta norma de decoración porque si se la deja en libertad, su estilo es más bien fastuoso, sobre todo en primavera y en los lugares cálidos, pero, nosotros, como queremos hacer un espacio primaveral lleno de brisa, de sol, de sonidos, sabores y colores, necesitamos dejar que todos esos elementos ricos en textura no se vuelvan una carga para el ojo. Para crear un espacio armónico que alegre e invite al descanso, necesitaremos darle su lugar a cada adorno, cada tapete, cada cuadro, cada mueble y cada color, por lo tanto, muchas cosas sobrantes tendrán que irse. Esta es una magnífica oportunidad de hacer una limpieza profunda de primavera, tirar todo lo que ya no sirve, desde lo que esté en lo más profundo de los cajones hasta los adornos que antes nos gustaban tanto y ahora ya no mucho.