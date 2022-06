Departamentos de una habitación: ¿Cómo decorarlos?

Recuerdas que mencionamos que los diseños de departamentos de una sola habitación te permiten mejorar la comunicación entre los cuartos. Pues bien, también podríamos darles un pequeño empujoncito para que nos ayuden a mejorar la comunicación entre las personas, y eso se logra con… .¡una pared pizarra! No sería fantástico poder despertar con un lindo mensaje de buenos días, o poder apuntar la agenda del día en grande para no olvidar las cosas importantes. Hasta podrías guardar la receta que vas a preparar, o la que viste en televisión mientras desayunabas. Sin lugar a dudas una pared de este tipo no sólo te permitirá darle los buenos días a tu compañero o compañera de cuarto, o dejarle mensajes lindos a tu pareja, sino darle una personalidad cambiante, como tu humor, a tu departamento y lo hará sumamente divertido. Eso sí, no olvides comprar gises de colores para lograr un toque más artístico, un poco de street art para tu hogar.