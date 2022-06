Una casa de cemento ¡moderna y sensacional!

A pesar de que somos personas urbanas y que la mayoría de nosotros hemos nacido y crecido en ambientes urbanos, existen otros ambientes en donde no sólo es posible vivir bien, sino también disfrutar de numerosos beneficios y ventajas que la cuidad no nos puede dar. Hay por ejemplo, quien prefiere vivir aislado en medio del bosque, para disfrutar de los sonidos, de los deslumbrantes paisajes y de la atmósfera relajante del campo y esto no implica de ninguna manera desventajas desde el punto de vista de confort y funcionalidad. Algunas casa de campo son tan acogedoras y prácticas, que los que las habitan se sienten como si estuvieran en el paraíso.

En el artículo de hoy de presentamos una casa de verano impresionante, localizada en la Costa Esmeralda, en Pinamar, provincia de Buenos Aires, Argentina. El proyecto de la casa S&S, es de la autoría del despacho Besonías Almeida Arquitectos y siguió los principios de austeridad y facilidad de manutención. La casa está rodeada de árboles de una zona de reforestación y se aprovecha de la vegetación y del paisaje natural circundante al explorar las vista privilegiadas y la integración espacial. En el interior de la residencia, los ambientes son bien iluminados e integrados, de modo que estimulan la convivencia familiar.

Vamos a conocer juntos todos los encantos y secretos de esta veraniega y sensacional casa y comprueba por ti mismo todos los detalles y ángulos de este proyecto en las imágenes captadas por Gustavo Sosa Pinila.