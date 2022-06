Cocinas en L: ¡6 diseños sensacionales!

Diseñar una cocina no sólo es elegir cómo acomodaremos nuestros muebles y electrodomésticos, ni tampoco elegir la decoración de las paredes, ni el material o color para las encimeras. Diseñar una cocina es crear el lugar perfecto para el amor. Es pensar en dónde nos gustaría transformar los ingredientes de las comidas en un alimento que no sólo sirva para llenar el estómago de nuestra familia, sino también para inundar todo su cuerpo con nuestro amor. El sazón personal no se logra simplemente con algunas especias, sal, pimienta o hierbas de olor. También se logra con el ambiente y la decoración de tu cocina, y en cómo te sientes al preparar los alimentos.

Al momento de diseñar nuestra cocina podemos elegir entre diversos diseños. Los más comunes son diseños en C, U, L y lineales. La diferencia entre cada uno de ellos es la forma en la que distribuimos nuestros muebles, las alacenas, los electrodomésticos, y obviamente la estufa. Los diseños en C y U nos sirven para cocinas pequeñas, puesto que distribuyen los objetos por toda la habitación, y nos deja un espacio para movilidad al centro. Los diseños lineales y en L, funcionan mejor para espacios grandes o abiertos, pues no bloquean la comunicación, y nos ayudan a mantener una apariencia más uniforme en las habitaciones. Obviamente, cualquier diseño se puede adaptar a los distintos tamaños, con un poco de ingenio. Pero en esta ocasión nos centraremos en describirte cuáles son las principales ventajas de utilizar un diseño en L en tu cocina.