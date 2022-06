7 trucos mágicos para limpiar el horno ¡sin usar químicos!

Después de una temporada de cocinar mucho, quizás varias cenas familiares o fiestas con amigos, después de Navidad, o una temporada muy activa con experiementación culinario el horno de la cocina puede quedar hecho una verdadera pena. La grasa y la comida calentada y recalentada puede aferrarse y solidificarse en paredes y puerta del horno. Las limpiezas de los hornos deben ser periódicas para que éste no empiece a oler a quemado cada vez que cocinemos y para que no haya accidentes como incendios o mal funcionamientos del horno.

En el mercado hay muchos limpiadores para hornos hechos a base químicos sintéticos, y aunque no todos son malos, podemos decir que muchas veces no son adecuados porque contienen ingredientes tóxicos y contaminantes. Cuando se trata de nuestra comida, o el lugar donde la ponemos, es mejor alejar todo tipo de elementos nocivos, ya que no queremos causar estragos a nuestra salud o deteriorar la calidad de nuestra comida.

Por eso, cuando se trata de limpiar el horno, es preferible utilizar ingredientes naturales que incluso llegan a ser más eficientes y no son dañinos para la salud ni para el planeta. En esta guía de ideas presentaremos 6 consejos para que puedas limpiar el horno con materiales naturales y te quede impecable. ¡Continúa leyendo y entérate de estos 6 trucos mágicos que te rescatarán el día de la limpieza!!