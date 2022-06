Salas: ¡6 reglas de decoración que son para romper!

Dada su naturaleza de entretenimiento y punto de reunión, la sala y la presencia de la televisión están íntimamente relacionadas, a grado tal que en nuestra mente difícilmente podremos imaginar una sala sin televisor. Eso es totalmente cierto, pero también lo es que para la convivencia familiar y con amigos, muchas veces la tv llega a ser una distracción, de ahí que surgiera la idea de contar con dos estancia con el nombre de sala, una para reuniones y otra para el entretenimiento, principalmente con tecnología.

Aunque si tú sólo cuentas con una sala en casa, como es lo más habitual, sobre todo ahora que los hogares han buscado practicidad total en no muy grandes dimensiones, no te apegues a la idea de que debes incluirla en la composición y mejor rompe esa regla, al cabo cuando el entretenimiento oscila en pláticas y comidas, no la vas a extrañar, sólo mira el diseño que realiza la franquicia Diez y Nueve Grados Arquitectos.