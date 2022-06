7 tips para diseñar una escalera espectacular

La tarea más importante que necesitas hacer antes de comenzar a construir cualquier cosa en tu casa es investigar las reglas y regulaciones del país y la ciudad en la vives. Algunas zonas únicamente tienen permiso para construir casas de un sólo piso porque quizás están demasiado cerca de un aeropuerto o área de vuelo, en ese caso no podrás siquiera intentar construir una escalera. O algunos ciertos lugares no tienen permiso para construir más que un par de pisos porque el suelo no es lo suficientemente firme, lo que limitará el tipo de escalera que quieras poner.