6 fabulosos tips para ampliar tu cocina

La cocina es un espacio de trabajo, y como cualquier otro, algunas veces nuestro escritorio se llena de hojas pendientes, de asuntos inconclusos, de cosas que ya no utilizamos, de material de trabajo y de nuestros instrumentos. Y de pronto comenzamos sentirnos ahogados entre vapores, olores, verduras y platillos. Y ese precioso hobbie se vuelve molesto. Nos enojamos porque no encontramos las especies, porque las cosas ya no caben en la alacena, porque no tenemos donde poner el plato caliente que acabamos de sacar del horno y nos estamos quemando las manos. Porque y no tenemos espacio en dónde picar las verduras mientras esperamos que la carne se marine en el jugo especial que preparamos.

Ya no disfrutamos más de cocinar, ahora más bien es una obligación. Ya no preparamos deliciosos platillos de nuestra invención, lo que sea más rápido, eso será la cena. Hasta que decidimos que necesitamos urgentemente una ampliación, y comenzamos a ver qué paredes son más fáciles de remover, y hacia dónde podríamos expandir nuestra cocina. Y para ayudarte a que puedas realizar la remodelación tú mismo, te dejamos algunos consejos que te permitirán hacerla como todo un profesional.