7 usos de la Coca-cola en el hogar – ¡Geniales!

Las manchas de la ropa son otro de los grandes desafíos, principalmente las manchas de grasa o de sangre. Suelen dejar una marca de su presencia, que no siempre es fácil de quitar. Pero no hay enemigo que las burbujas de la Coca-cola no puedan vencer. Pon un poco de Coca-cola en un cuenco pequeño, y remoja ahí las prendas manchadas por unos minutos. Sólo debes recordar que el color del refresco es negro, por lo que no te recomendamos que lo uses en telas blancas, como la camisa que se muestra en esta imagen de Grange México.