Iluminación de patios y jardines: ¡6 ideas sensacionales!

Si te encuentras en el proceso del diseño arquitectónico de tu casa, pide ayuda para la creación de un sistema de iluminación para las áreas al aire libre. De esta forma no sólo tendrás expertos ayudándote a colocar luz en tu casa sino que en el proyecto se tendrán en cuenta puntos done será necesario colocar electricidad para la iluminación. Esto te ahorrará mucho tiempo y dinero en el futuro.

En caso de que esta primera opción no sea posible porque tu casa ya está construida no te preocupes. Puedes crear un plan para tu sistema de iluminación. Te aconsejamos hacer un dibujo de la forma de tu patio como si fuera un plano, no tiene que ser específico, coloca algunas marcas donde tengas plantas de gran tamaño, después incluye otras marcas para diferenciar de los puntos en donde desees que exista una fuente de iluminación. Finalmente pide ayuda a un técnico especialista para hacer la instalación.