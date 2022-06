¡6 ideas para decorar con relojes!

Si bien la función primordial de la recámara es el descanso, los relojes son un elemento decorativo que le agrega personalidad y distinción a tu espacio. Es por eso que deberás elegir un diseño que no parezca reloj propiamente hablando sino más bien un elemento artístico. Es igual de importante comprar o construir uno que no haga mucho ruido, ya que será imposible conciliar el sueño con un tic tac acompañándote toda la noche. Lo bueno es que los teléfonos inteligentes han sustituido a los relojes despertadores, por lo que no importará si son o no visibles los números o las manecillas del reloj que instales.