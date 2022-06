6 consejos para tener una oficina en casa ¡sensacional!

Asegúrate de que a la hora de diseñar la oficina en casa, dejes el espacio suficiente para que todo el mobiliario y los aparatos tengan su lugar. Haz que el área sea limpia, organizada y eficiente, y sobre todo, muy cómoda. Así que ahorra y crea el espacio para que, además de un escritorio que cumpla con tus necesidades, quepa una silla de alta calidad. No uses, repetimos, no uses una silla que no ha sido creada para pasar mucho tiempo sobre ella. Los diseñadores industriales e ingenieros invierten mucho tiempo en investigación para dar con las mejores soluciones que evitarán que tengas problemas de espalda y articulaciones. ¡No te olvides complementar la decoración con una manta y cojines acogedores!