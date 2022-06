7 ideas para que la entrada de tu casa quede ¡espectacular!

Si estas realmente cansado de como se ve la puerta de entrada a tu casa, no encuentras que ya no convina con la decoración exterior o con el nuevo diseño de tu jardín… cámbiala por una nueva. No te asustes también puedes reformar tu puerta sin comprar otra. Darle un nuevo aspecto a tu puerta de entrada puedes hacerlo gastando menos. Pintala de algún color fuerte que esté de acuerdo con el estilo de tu decoración en verde, rosa, blanco o negro. Puedes también incorporarle algún acabado diferente al material de la puerta, cambiarle la manija de la cerradura por un diseño distinto. Así desde la pintura que puedas elegir entre tantas que hay de buena marca en el mercado hasta cambiar su textura toda una gama de novedades que hará tu puerta diferente. Recuerda desmontar la puerta antes de pintarla… no querrás manchar el resto de las paredes.