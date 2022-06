6 geniales tips para transformar una recámara infantil ¡en juvenil!

Cuando somos pequeños nuestra recámara es el reino más maravilloso de aventuras. Nuestra cama el gran barco de piratas que nos lleva a conocer el mundo teniendo grandes aventuras; o el enorme castillo custodiado por un dragón en el que esperamos a un apuesto príncipe que venga a rescatarnos; o simplemente el trampolín más divertido del mundo que nos hace brincar tan alto que casi tocamos las estrellas. Un espacio en cuatro paredes que se convierte en el escenario más peligroso, mágico o impredecible con un poco de ayuda. Cuatro paredes repletas de risas, aventuras, momentos felices e incluso de unas cuantas caídas y peleas entre piratas o princesas.

Pero después de la calma viene la tempestad. Después de la infancia llegan la pubertad y la adolescencia, y entonces el verdadero reto no es encontrar un tesoro escondido, ni esperar a que alguien venga a rescatar a la princesa. Las aventuras se tornan reales y debemos encontrar nuestra personalidad y tratar de rescatarnos de un castillo que no está protegido por un dragón, sino por nuestros cambios de humor. Ahora ya no necesitamos más un mundo de aventuras, necesitamos una guarida, nuestra fortaleza de soledad donde podamos ir descubriendo quiénes somos. La cama es la única que parece entendernos, nuestra almohada como ese bote que nos mantiene a flote, la testigo y oyente de nuestros sueños, enojos, tristezas, decepciones amorosas y hasta el arma en las guerras de pijamadas. Y pareciera que la peor ofensa que nos pueden hacer es recordarnos que fuimos niños hace poco. Queremos ser tratados como adultos, buscamos ser grandes. Y si quieres apoyarlos en esta etapa tan complicada te recomendamos que empieces por adaptar su recámara a sus nuevos gustos. Y para hacerlo, hemos reunido en este libro de ideas las 6 cosas básicas que deberás sustituir.