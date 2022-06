6 tips para que tu casa se conserve más fresca este verano

Hemos llegado al clásico y muy útil ventilador o sistema de acondicionador de aire. Los métodos artificiales para enfriar tu casa son una de las mayores ventajas de vivir en este siglo y hay que aprovecharlos.

Ciertamente es cómodo poder ajustar la temperatura exacta que deseamos tenga nuestra casa con el control del aire acondicionado, pero de los ventiladores no son tampoco una mala idea. Estos añaden al diseño un aire tropical, su sonido incluso puede resultar relajante. Además, si no tienes instalado un sistema acondicionador, es mucho más fácil simplemente elegir un ventilador de tu agrado y colocarlo en la habitación, no necesitará mantenimiento y puede que a la larga resulte más barato porque es difícil olvidar que está prendido, cosa que puede pasar con el aire acondicionado. Cuando el calor ya es insoportable, es medio día, y sólo tienes antojo de reponerte con una siesta, no hay nada mejor que hacerlo debajo de un ventilador a mediana velocidad o en una recamara bien fría.