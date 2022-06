Lo que debes saber para tener un hogar amigo del Planeta

¿A qué se le llama energía renovable? Energía renovable es toda aquella que no contamina en su producción y que es constante, renovable, no limitada como el petróleo. Energías renovables, como lo vemos en la escuela, son la eólica, la hidráulica y la solar. También es posible tener una producción de energía bastante limpia y no contaminante de la fuerza mecánica de mares y ríos.

Para hacer tu casa más ecológica y que ahorre energía o consuma energía limpia, es una gran idea sumarse a estas energías renovables. Si bien es cierto que las maquinas necesarias no están todas en venta en nuestro país, al menos sí podrás conseguir celdas solares o sistemas de recolección de aguas pluviales en todos los estados. Estos mecanismos reducirán tus costos y disminuirán la demanda energética sobrecargada, ¡quitándole un peso de encima al planeta!

También puedes ahorrar en lo más posible en las energías no renovables: No dejes luces prendidas, no dejes llaves de agua goteando, y prefiere productos ahorrativos en electrodomésticos y en escusados.