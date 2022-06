¡8 mitos en la decoración que deben desaparecer!

El cuarto mito es sobre ventanas sin cortinas.

Podemos decir que la gran mayoría de la gente piensa que las ventanas sin cortinas son impensables y el diseño incompleto. ¡¿Pero por qué?! Nótese en este proyecto en el que las ventanas no tienen ningún tipo de cortina e igual se ven fabulosas. Estas cuestiones se deben resolver en función del espacio y la decoración que se desea conseguir, pero !No hay que pensar desde el principio, que si no hay cortinas no se verá bien!

