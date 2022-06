6 geniales tips que harán ver tu casa más bonita

Si alguna vez has visto algún programa de renovación de casas, sabrás que las cocinas con estilos antiguos son de las primeras cosas que se deben modificar. Sin embargo, entendemos que no todos tenemos la posibilidad de cambiar toda la cocina de buenas a primeras. Así que no te preocupes.

Cuando tienes una cocina pasada de moda y no tienes el capital para cambiarla haz lo que hacen las tiendas de antigüedades. Vuélvela estilo vintage. Para esto tienes que tener en cuenta dos cosas: limpieza y pintura. Haz que tu cocina siempre se vea impecable, así nadie podrá criticar esa parte. Además cuando se tiene poco presupuesto el blanco siempre es la solución, pinta todos tus muebles, paredes, estantes de blanco; agrega unos detalles decorativos de color y listo. Tu cocina se ha embellecido.