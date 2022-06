7 brillantes ideas para iluminar tu patio y jardín

Este punto es importantísimo de ser aclarado. Cuando hablamos de iluminar tu patio para usarlo o incluso disfrutar de su vista cuando la noche ha llegado, no pretendemos que coloques una cantidad enorme de luminarias para simular que el día en tu jardín no ha terminado.Lo que menos queremos es que tu jardín parezca una enorme bombilla, también la oscuridad, cuando no es total se disfruta y mucho, además que tampoco pretendemos que tu recibo de luz te espante.

El interés aquí radica en darle destellos de luz al exterior con el único fin de que siga siendo disfrutado durante parte de la noche, el número de luminarias depende de la extension de jardín, si es pequeño, con un par bastará. Observa cuantas luces hay en le diseño, de Wowa, ¿crees que se necesitan más de una?