Los 7 errores más comunes al decorar la recámara ¡y cómo corregirlos!

Y qué decir de la ropa, un elemento indispensable en cualquier recámara, pero también uno de los que más desorden es capaz de crear, sólo deja sin acomodar tu ropa un par de días, y experimentaras un caos que querrás pedir ayuda a un acomoda-armarios, si existiera la profesión.

Para que no caigas en este fallo, es recomendable, que tu armario sea directamente proporcional a la cantidad de ropa que tienes, y que si sí lo es, no trates de meter todo en él, mejor instala otro en tu cuarto de baño o genera múltiple compartimentos, justo como lo hace aquí Co: Interior.