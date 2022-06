Si quieres vender tu casa, aquí algunos consejos

Quizá te ofrecieron un trabajo en otra ciudad, quizá después de ahorrar por mucho tiempo y con ayuda del banco has podido comprarte otra casa o departamento, quizá has decidido cambiar de aires y buscar un nuevo hogar, quizá llegó el momento de vivir con alguien y tu casa no es tan grande para los dos, como dice la canción ’quizás, quizás, quizás… ’ Cualquiera que sea tu razón para poner tu casa a la venta, a menos que no hayas vivido mucho tiempo en el lugar, en general es bien sabido que se vuelve complicado que estos espacios arquitectónicos sean atractivos para clientes potenciales. La verdad es que las casas por el uso se van degradando a de a poquito, y los departamentos, sobre todo si vivimos en condominios donde nuestros vecinos no son responsables y no pagan el mantenimiento, también.

Y es que, aunque sabemos que la ubicación y el tamaño son las características principales que busca alguien al adquirir una vivienda, las colonias más céntricas o los espacios más grandes, pueden durar años sin venderse debido a una mala apariencia o claro está… a un precio exorbitante. Pero para la primera objeción tenemos la solución, un libro de ideas con siete buenos consejos para mejorar el aspecto de la casa o apartamento y resulte atractivo más allá de la zona o el precio.

Así que, posibles compradores, ¡agárrense! que homify ya llegó…