7 geniales y sencillas ideas de decoración – ajustados presupuestos

Ya antes hemos mencionado las maravillas del vinil recortado. No solo es un material creativamente maleable sino que es relativamente económico que se puede quitar y poner a nuestro gusto. Con la ayuda de un profesional del vinil recortado, podemos hacer casi cualquier idea realidad para el hogar; desde árboles en el otoño, pasando por detalles muy femeninos como en la imagen, hasta cómicas ideas para el cuarto de los pequeñines, mientras tengamos la imagen, los profesionales lo hacen.

Es importante remarcar que para que el vinil recortado funcione y perdure, se requieren de paredes completamente lisas, y no solo hablamos de una capa de pintura, sino realmente de paredes lisas, no porosas, porque finalmente el vinil es como una calcomanía que, de ponerse en superficies rugosas no tiene la fuerza suficiente para mantenerse y terminará descarapelándose. Esta característica que podríamos considerar como una desventaja, en realidad es una gran ventaja puesto que nos da la oportunidad de deshacernos del material si nos aburre al pasar de los meses o años. Sin duda, el vinil recortado es una sencilla forma de vestir las paredes de nuestras habitaciones.