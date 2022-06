¡8 fabulosas ideas para que tu recámara sea 100% funcional!

Ahora hablemos de un mueble que hace del trabajo, estudio, o de ambas, una actividad más cómoda y placentera: nos referimos al escritorio. El cual usualmente tiene una habitación designada que es el estudio, aunque ésta no es una constante, ya que en muchos hogares no hay espacio suficiente para crear un área exclusiva para el estudio, situación que orilla a no incluir al escritorio dentro del mobiliario.

Si eso ocurre en tu hogar, no te prives de los beneficios de este mueble y mejor desígnale un espacio en tu recámara, sobre todo si tus deberes en la escuela o trabajo te hacen desvelarte, ya que de esta manera estás muy cerca de tu área de descanso y no incomodas a los demás si tu luz se queda prendida hasta la madrugada.

Si buscas un diseño pequeñito como el que nos muestra López Duplan Arquitectos, podrás tener todos los beneficios del escritorio sin sacrificar mucho espacio.