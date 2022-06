Patios y jardines: ¡7 pasos para construir un estanque!

Revisa los detalles: que no quede ningún pedacito de madera sin impermeabilizar o algún tornillo suelto. Recorre con tu mano cada tramo para sentir si hay alguna imperfección. Si ves que todo está como lo deseas, comienza a decorar tu estanque. Coloca piedras de ríos lo suficientemente grandes para que no tapen la bomba de agua. No necesariamente necesitas una de éstas, pero sí ayudan a mantener el agua fresca y evitar que los mosquitos se reproduzcan. Si no quieres instalar una, revisa semanalmente el agua. Hay muchas maneras ecológicas de mantener el estanque libre de moscos. Una es añadiendo Bacillus thuringiensis, una bacteria que mata a las larvas de los mosquitos y no es dañino para los peces, las mascotas, la vida salvaje o los humanos. Otra es invitando a ranas y peces pequeños a vivir a tu estanque. Los koi suelen crecer y dejan de comer larvas pequeñas.

Siembra alrededor plantas y coloca algunas acuáticas que floten siempre y cuando no tengan las raíces expuestas, ya que obstruirían el filtro de la bomba o crearían zonas de reposo donde se estanque el agua. De preferencia usa macetas que puedas cambiar constantemente con flores de temporada. Dale un estilo mexicano agregándole estratégicamente piezas de barro o talavera al fondo del estanque.